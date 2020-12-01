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Игроки в CS:GO, которые используют iPhone, сообщают о взломе аккаунтов и краже скинов

Игроки в CS:GO, которые используют iPhone, сообщают о взломе аккаунтов и краже скинов
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Хакерам как-то удалось обойти защиту мобильного аутентификатора. Уже несколько человек сообщили, что их аккаунты в Steam были взломаны. Все они использовали iPhone.

«Я проснулся, получив уведомление о том, что мой аккаунт взломан. Но я смог войти в систему и деавторизовать учётную запись. Я быстро изменил пароль, но это не спасло от кражи всех моих скинов, которые были отправлены на другой аккаунт», — написал один из пользователей.

Другие игроки подтвердили, что их тоже взломали: «Меня взломали несколько недель назад. Я потерял $ 10 тысяч. Мой аккаунт предположительно был взломан через iCloud. Хакеры портировали резервную копию Steam Guard на отдельное устройство», — написал другой игрок.

Игроки, использующие iPhone, сохраняют в облачном хранилище данных пароли к приложению Steam. Как хакеры смогли получить доступ к iCloud — не уточняется.

Однако трудно сказать, действительно ли взломы были совершены через iCloud, так как игроки не смогли предоставить доказательства. Пока что Valve никак не прокомментировала информацию.

Если вы беспокоитесь о безопасности своих учётных записей, рекомендуем на всякий случай включить двухфакторную аутентификацию и удалить приложение Steam с устройств Apple, предварительно сохранив всю необходимую информацию об аккаунте в другом месте.

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