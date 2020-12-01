Игроки в CS:GO, которые используют iPhone, сообщают о взломе аккаунтов и краже скинов

Хакерам как-то удалось обойти защиту мобильного аутентификатора. Уже несколько человек сообщили, что их аккаунты в Steam были взломаны. Все они использовали iPhone.
«Я проснулся, получив уведомление о том, что мой аккаунт взломан. Но я смог войти в систему и деавторизовать учётную запись. Я быстро изменил пароль, но это не спасло от кражи всех моих скинов, которые были отправлены на другой аккаунт», — написал один из пользователей.
Другие игроки подтвердили, что их тоже взломали: «Меня взломали несколько недель назад. Я потерял $ 10 тысяч. Мой аккаунт предположительно был взломан через iCloud. Хакеры портировали резервную копию Steam Guard на отдельное устройство», — написал другой игрок.
Игроки, использующие iPhone, сохраняют в облачном хранилище данных пароли к приложению Steam. Как хакеры смогли получить доступ к iCloud — не уточняется.
Однако трудно сказать, действительно ли взломы были совершены через iCloud, так как игроки не смогли предоставить доказательства. Пока что Valve никак не прокомментировала информацию.
Если вы беспокоитесь о безопасности своих учётных записей, рекомендуем на всякий случай включить двухфакторную аутентификацию и удалить приложение Steam с устройств Apple, предварительно сохранив всю необходимую информацию об аккаунте в другом месте.
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