V1lat: киберспорт только выиграет от пропажи Cyber Legacy. Клуб подозревают в договорняках

Комментатор Виталий v1lat Волочай прокомментировал информацию о временном закрытии состава по CS:GO организацией Cyber Legacy.



«А помните вот эти анонсы и крутые видосы от Cyber Legacy? Так вот клуб закрыл свои команды по Dota и CS:GO.



Но это не столь важно. Важно то, что по моим сведениям сразу несколько букмекеров обладают информацией что клуб был замешан в организации договорных матчей. Не игроки. Клуб. Но опять таки, это пока слухи, но нужные люди расследование ведут.



Ещё один пример фантастически крутого клуба, который привлек двадцать пять миллиардов долларов инвестиций от самых крутых инвесторов во вселенной, а на самом деле являлся невероятно мутной историей. Киберспорт от пропажи этой организации только выиграл», — написал v1lat в своём телеграм-канале.

Cyber Legacy закрыла состав по CS:GO. Игроки отправлены в инактив