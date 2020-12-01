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Игрок в WoW запасся едой и прокачал 12 персонажей до 60 уровня, отвлекаясь лишь на сон

Игрок в WoW запасся едой и прокачал 12 персонажей до 60 уровня, отвлекаясь лишь на сон
Киберспорт / Другие игры 0

Игрок в World of Warcraft под никнеймом HeadyAF первым в мире прокачал 12 персонажей всех классов в недавно вышедшем дополнении Shadowlands, информирует портал Wow Head.

Чтобы добиться поставленной цели, как сообщил сам геймер, ему потребовалось подготовить приличные запасы еды, а также энергетические напитки кофеиносодержащие таблетки. За счёт этих мер он мог делать перерывы только на сон, а всё оставшееся время посвящать игре. На прокачку всех персонажей за Орду HeadyAF потребовалось приблизительно 165 часов.

Напомним, дополнение Shadowlands стало доступным 24 ноября в 02:00 по московскому времен. Мнения игроков о нём разделились — кому-то аддон очень понравился, а кто-то нашёл его слишком скучным.

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