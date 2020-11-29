Игрок World of Warcraft: Shadowlands нашёл простой способ проходить подземелья

Пользователь Reddit под никнеймом thecanadianjen опубликовал видео игрового процесса из World of Warcraft: Shadowlands. В нём он демонстрирует, как скидывает моба в пропасть с помощью заклинания жреца «контроль разума». С помощью этого заклинания игроки смогут не тратить время на сражение с врагом в подземельях «Туманы Тирна Скитта» и «Шпили перерождения».

Как правило, американский разработчик компьютерных игр Blizzard быстро реагирует на такие хитрости, но пока никаких действий принято не было.

Напомним, дополнение Shadowlands стало доступным 24 ноября в 02:00 по московскому времен. Мнения игроков о нём разделились — кому-то аддон очень понравился, а кто-то нашёл его слишком скучным.