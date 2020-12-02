Стало известно, сколько будет стоить видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti в России

1 декабря NVIDIA официально анонсировала новую видеокарту — GeForce RTX 3060 Ti.

Она получила графический процессор GA104, как у более мощной RTX 3070, 4 864 CUDA-ядер, 152 тензорных и 38 RT-ядер, 256-разрядную шину и 8 ГБ видеопамяти типа GDDR6.

Официальные российские цены на RTX 3060 Ti начинаются с 39 990 рублей. Рекомендованная цена от NVIDIA — $ 399. Продажи видеокарты во всём мире и России начнутся 2 декабря.

По первым тестам RTX 3060 Ti оказывается немного быстрее, чем GeForce RTX 2080 Super и на 12% медленнее, чем GeForce RTX 2080 Ti. Лучшим разрешением для новой видеокарты называют 2К.

Сравнение RTX 3060 Ti с RTX 2060 Super и GTX 1070 Фото: NVIDIA

Ранее сообщалось, что некоторые покупатели смогли приобрести RTX 3060 Ti за несколько дней до официального анонса. При этом ценник был немного завышен. Так, например, португальский покупатель сообщил, что смог купить GeForce RTX 3060 Ti за € 526, и в качестве доказательств своих слов он предоставил счёт из магазина и фотографии видеокарты:

RTX 3060 Ti Фото: videocardz.com