NVIDIA официально анонсировала видеокарту GeForce RTX 3060 Ti

Американская технологическая компания NVIDIA анонсировала видеокарту GeForce RTX 3060 Ti. В настоящее время это самая младшая модель на игровой архитектуре Ampere и первая видеокарта среднего уровня в серии GeForce RTX 30xx.



Новая видеокарта заполучила 8 ГБ GDDR6 памяти, 4864 CUDA ядер и 256-бит шину. В составе графического процессора применяются 152 тензорных ядра, 38 RT-ядер, 152 текстурных блока и 80 блоков растеризации. В компании заявили, что GeForce RTX 3060 Ti быстрее видеокарты GeForce RTX 2080 Super, несмотря на то что GeForce RTX 2080 Super обладает большим числом RT-ядер (48 против 38).



Как следует из первых тестов, новая видеокарта от NIVIDIA по многим критериям опережает конкурента AMD Radeon RX 5700 XT. По слухам, розничная цена GeForce RTX 3060 Ti составит около $ 400.

Видеокарту RTX 3060 Ti уже можно купить за несколько дней до её официального выхода