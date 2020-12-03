Источник: PlayStation 5 подешевеет к весне 2021 года

Аналитическое агентство iPrice опубликовало отчёт, согласно которому уже в мае 2021 года консоль нового поколения PlayStation 5 подешевеет на $ 30 – до $ 469, а версия консоли без оптического привода – на $ 20, до $ 379. Об этом сообщает My Drivers.

Тем, кто предпочтёт подождать до конца 2021 года, PlayStation 5 достанется примерно за $ 432. Стоимость цифровой версии консоли к тому моменту упадёт до $ 345. Эти данные основаны на снижении стоимости предшественницы – PlayStation 4 Pro.

В ноябре 2020 года PlayStation 5 поступила в продажу с ценой $ 499, версия консоли без оптического привода — с ценой $ 399. Стоимость PlayStation 5 в России составляет 46 999 рублей. Версия без дисковода обойдётся в 37 999 рублей.