Для проверки наличия PS5 и Xbox Series X в российских магазинах появился отдельный сервис

У всех желающих приобрести консоль нового поколения появилась возможность проверить наличие PlayStation 5 или Xbox Series X/S в российских магазинах.

В российских магазинах консоли раскупают с огромной скоростью, из-за чего многие испытывают проблемы с приобретением девайса. Предположительно консоли будут в дефиците до весны 2021 года.

В ноябре 2020 года PlayStation 5 поступила в продажу с ценой $ 499, версия консоли без оптического привода — с ценой $ 399. Стоимость PlayStation 5 в России составляет 46 999 рублей. Версия без дисковода обойдётся в 37 999 рублей. Консоли Xbox Series X и S доступны для покупки в розничных магазинах и интернет-магазинах начиная с 10 ноября. Розничная цена Xbox Series X составляет 45 590 рублей.