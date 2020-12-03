Для проверки наличия PS5 и Xbox Series X в российских магазинах появился отдельный сервис
У всех желающих приобрести консоль нового поколения появилась возможность проверить наличие PlayStation 5 или Xbox Series X/S в российских магазинах.
В российских магазинах консоли раскупают с огромной скоростью, из-за чего многие испытывают проблемы с приобретением девайса. Предположительно консоли будут в дефиците до весны 2021 года.
В ноябре 2020 года PlayStation 5 поступила в продажу с ценой $ 499, версия консоли без оптического привода — с ценой $ 399. Стоимость PlayStation 5 в России составляет 46 999 рублей. Версия без дисковода обойдётся в 37 999 рублей. Консоли Xbox Series X и S доступны для покупки в розничных магазинах и интернет-магазинах начиная с 10 ноября. Розничная цена Xbox Series X составляет 45 590 рублей.
Источник: PlayStation 5 подешевеет к весне 2021 года
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