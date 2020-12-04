8-летний киберспортсмен подписал контракт с профессиональным клубом

8-летний игрок в Fortnite Джозеф Дин подписал контракт с профессиональной киберспортивной организацией Team 33, став одним из самых молодых про-игроков в истории киберспорта.

После подписания контракта Джозеф получил денежный бонус в размере $ 33 тыс. и новый игровой компьютер стоимостью более $ 5 тыс. «В то время как многие другие команды не воспринимали меня всерьёз из-за моего юного возраста, Team 33 позволила мне тренироваться с ними ежедневно. Я очень счастлив стать полноправным членом команды», — говорит Джозеф.

Джозеф Дин, более известный под никнеймом 33 Gosu, является одним из самых молодых игроков, когда-либо подписавших контракт с профессиональной киберспортивной командой. Он тренируется вместе с Team 33 уже на протяжении двух лет, начиная с 6-летнего возраста.

Team 33 — профессиональный киберспортивный клуб, базирующийся в Голливуде, в штате Калифорния. Организация имеет составы практически по всем основным дисциплинам.