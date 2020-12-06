Новая операция в CS:GO опередила Cyberpunk 2077 в рейтинге продаж Steam
Broken Fang, новая операция в Counter-Strike: Global Offensive, стала самым продаваемым товаром в Steam спустя два дня после релиза. По этому показателю она опередила предзаказ Cyberpunk 2077, который удерживал первое место в рейтинге в течение нескольких недель.
С операцией Broken Fang в CS:GO появились семь новых карт, включая новую соревновательную карту Ancient, несколько эксклюзивных режимов, боевой пропуск, скины персонажей, кейсы и другой контент. В игру также добавили аналог колеса чата из Dota 2. Стоимость Broken Fang — 1150 рублей.
Релиз Cyberpunk 2077 состоится 10 декабря. Игра должна была выйти 16 апреля, после чего выход отложили до 17 сентября. Последней датой релиза значилось 19 ноября.
В CS:GO вышла операция Broken Fang
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