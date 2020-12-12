Названа самая ожидаемая игра в Steam после выхода Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077, долгое время занимавший верхние строчки в списке самых ожидаемых игр на PC в Steam, теперь уступил место экшен-хоррору Dying Light 2 от другой польской студии — Techland. Такой результат не кажется неожиданным, если принять во внимание тот факт, что первая часть игры оказалась крайне популярной у широкого круга геймеров.



Как и Cyberpunk 2077, зомби-экшен от Techland разрабатывается уже несколько лет. Ещё в сентябре польская компания сообщала, что разработка игры идёт по запланированному графику, однако дата выхода Dying Light 2 пока неизвестна.



Напомним, релиз первой части Dying Light состоялся в январе 2015 года для консолей PS4, Xbox One и PC. Игра была высоко оценена как критиками, так и обычными геймерами.