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Описание обновления 1.05 для Cyberpunk 2077: размер обновления, исправление ошибок и багов

Патч 1.05 для Cyberpunk 2077 вышел и на ПК. Размер обновления внушительный
Киберспорт 0
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19 декабря CD Projekt RED выпустила патч 1.05 для консольных версий Cyberpunk 2077. Спустя несколько часов обновление стало доступно и на ПК. Размер обновления составляет больше 9 Гб.

Список основных изменений в патче 1.05

  • Исправлено 30 ошибок, которые препятствовали нормальному прохождению квестов.
  • NPC теперь лучше реагируют на опасные ситуации и быстрее прячутся в укрытия.
  • Исправлены ошибки с некорректным отображением персонажей (T-pose) в некоторых квестах и самого Ви после завершения эффекта брейнданса.
  • Исправлены ошибки интерфейса с перекрытием элементов, вечным перекрестьем для оружия на экране.
  • Улучшены производительность и стабильность игры, исправлены краши, с которыми сталкивались многочисленные пользователи.

Прочитать обо всех изменениях, которые привнёс патч 1.05 в Cyberpunk, можно по этой ссылке.

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