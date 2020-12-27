Программист выпустил софт, который улучшает производительность Cyberpunk 2077 на слабых ПК

Cyberpunk 2077 — очень требовательная и неоптимизированная игра, которая не щадит даже самые быстрые и мощные видеокарты и процессоры. Именно по этой причине программист CodeZ1LLa представил софт, который в состоянии поднять FPS на слабых системах без «убийства» картинки.
Инструмент, как сообщается, изменяет скрытые настройки разработчиков, которые изначально недоступны игрокам. Устанавливать софт не требуется, достаточно просто переместить исполняемый файл в корневую папку игры. Для пользователей, обеспокоенных безопасностью, создатель предоставил испытание проверкой VirusTotal, который инструмент прошел с честью.
Видео опубликовано на YouTube-канале EZ PC TECH.
EZ Optimizer предоставляет только четыре возможных варианта на выбор:
Max Boost: обеспечивает наилучшее качество изображения и значительно повышает производительность. Эта опция рекомендуется для обладателей видеокарт GTX 1060 и ниже.
Сбалансированный: обеспечивает разумный баланс между качеством изображения и производительностью. Владельцы видеокарт GeForce GTX 1070 Ti вплоть до GeForce RTX 20-series (Turing) должны проверить эту опцию перед тем, как понижаться до Max Boost.
По умолчанию: сбрасывает настройки по умолчанию.
Отключить асинхронные вычисления: эта опция помогает повысить производительность для SKU GeForce GTX и не рекомендуется для новых моделей NVIDIA RTX.
При помощи GeForce GTX 1070 Ti автор записал частоту кадров, которая варьировалась от 42 до 51 кадра в секунду с настройками игры по умолчанию. В сбалансированном режиме частота кадров повысилась и колебалась между 54 кадрами и 71. Режим Max Boost значительно увеличил частоту кадров примерно до 51–80 FPS. В дневных сценах частота кадров достигает 88 кадров.
Скачать программу можно по этой ссылке.
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