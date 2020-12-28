Российская компания выпустила уникальную PlayStation 5, покрытую 20 кг чистого золота

Российская компания Caviar выпустила версию PlayStation 5 с отделкой из чистого 18-каратного золота — Caviar Sony PlayStation 5 Golden Rock.

Фото: caviar.global

Геймпад DualSense также получил соответствующую версию, в которой, помимо золотых элементов, присутствуют вставки из крокодиловой кожи. Консоль создана в единственном экземпляре. Сообщается, что для её создания ювелирам потребовалось около 20 кг золота. Официальная цена девайса неизвестна, но, как сообщает Wccftech, стоимость составит не менее $ 900 тыс. (66,3 млн рублей).

В ноябре 2020 года PlayStation 5 поступила в продажу по цене $ 499, версия консоли без оптического привода — по цене $ 399. Стоимость PlayStation 5 в России составляет 46 999 рублей. Версия без дисковода обойдётся в 37 999 рублей.