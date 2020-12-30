Cyber Legacy: наш клуб решил сменить вектор развития и поменять игровые дисциплины

23 декабря бывший редактор телеканала КХЛ Роман Чернявский сообщил, что киберспортивная организация Cyber Legacy близка к прекращению существования. Спустя неделю с нами связались представители клуба и прояснили ситуацию.

«Клуб решил сменить вектор развития, поменять игровые дисциплины. Аудитория и журналисты трактовали это как закрытие организации, возможно, не увидев комментариев от клуба. На данный момент Cyber Legacy (CL) продолжает функционировать.

В данный момент организация закончила цикл переговоров, мы подписали контракты с игроками в направлении Fortnite. Игроками клуба стали: Даниил Rotory Кочуковский, Павел Safik Сафонов, Виталий L1NK Николаев, Сергей iRezUmi Ларкин и Александр Fury Legendary Свистунов.



В 2021-м мы мы планируем сделать акцент на дисциплине Fortnite, а также на поддержке социально-значимых проектов, которыми начали заниматься с третьего квартала 2020 года. Мы стали опекуном редкой белой тигрицы Хинду, которая живёт в зоопарке Екатеринбурга. Также мы продолжим заниматься организацией киберспортивных мероприятий для детей с особенностями развития. Ведь для таких детей киберспорт – это одна из возможностей самовыражения и реализации себя», – прокомментировали «Чемпионату» представители клуба.