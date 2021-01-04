Инсайдер: да, GTA 6 разрабатывается. И да, она выйдет ещё не скоро

Слухов, домыслов и предположений о GTA 6 появляется настолько много, что за ними трудно уследить. Анонса шестой части ещё не было, но будущая игра уже сейчас является одной из самых горячих и обсуждаемых в сообществе геймеров темой. В последнее время слухов было так много, что авторитетный инсайдер решил наконец-то расставить все точки над i.

Инсайдер под никнеймом Yan2295 неоднократно раскрывал детали о будущих изменениях в GTA. Многие из его слухов подтверждались. Он имеет большое доверие со стороны игроков и пользуется хорошей репутацией. В общем, если он что-то пишет, то это с большой долей вероятности оказывается правдой. Именно поэтому игроки закидали его вопросами о GTA.

Yan2295 ответил коротко, но хлёстко: «Да, GTA 6 находится в стадии разработки. И да, она выйдет ещё не скоро. Нет, я не знаю, когда она будет анонсирована и выпущена. Вы можете перестать спрашивать меня об этом?» — написал он в «Твиттере».

Вряд ли после этих слов игроки успокоятся. Стоит только Rockstar выпустить новое дополнение для GTA 5, сообщество вновь наплодит новых слухов о GTA 6. Кажется, это не закончится никогда.