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В России утвердили обязательные приложения для предустановки на гаджеты

Правительство России утвердило перечень российских программ для предустановки на продающиеся в стране гаджеты. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Распоряжение вступит в силу 1 апреля 2021 года.

В итоговый список обязательного ПО вошли:

в категориях браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных — продукты «Яндекса»;

в категориях «электронная почта», «новостной агрегатор», «социальные сети» — Mail.ru;

в категории антивирусных систем — Kaspersky;

в категории офисного ПО — «Мой офис»;

в категории аудиовизуальных сервисов для ТВ включены «Яндекс», ivi, More.tv, Okko, Premier, Start, Wink, «Кинопоиск», «НТВ Плюс», «Первый канал», «Смотрим».

Также на гаджетах должен быть установлен социальный сервис Госуслуг и платёжная система «Мир».