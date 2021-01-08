Star Wars Battlefront II можно будет бесплатно скачать в Epic Games Store 14 января

14 января в магазине Epic Games Store будут бесплатно раздавать Star Wars Battlefront II Celebration Edition. Раздача начнётся 14 января, а завершится через неделю — 21 января.

Праздничное издание (Celebration Edition) Star Wars Battlefront II содержит помимо базовой игры более 25 обликов героев, более 125 появлений солдат и подкреплений, более 100 эмоций и реплик героев и бойцов, более 70 победных поз героев и солдат.

Вышедшее 29 апреля обновление «Битва за Скариф» для Star Wars Battlefront II стало последним крупным апдейтом игры. После этого поддержка игры была прекращена. Фанаты серии даже создали петицию, в которой просили продолжить поддержку игры новым контентом. Они даже были готовы платить за обновления, хотя до этого все обновления были бесплатными.