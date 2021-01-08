Star Wars Battlefront II можно будет бесплатно скачать в Epic Games Store 14 января

14 января в магазине Epic Games Store будут бесплатно раздавать Star Wars Battlefront II Celebration Edition. Раздача начнётся 14 января, а завершится через неделю — 21 января.
Праздничное издание (Celebration Edition) Star Wars Battlefront II содержит помимо базовой игры более 25 обликов героев, более 125 появлений солдат и подкреплений, более 100 эмоций и реплик героев и бойцов, более 70 победных поз героев и солдат.
Вышедшее 29 апреля обновление «Битва за Скариф» для Star Wars Battlefront II стало последним крупным апдейтом игры. После этого поддержка игры была прекращена. Фанаты серии даже создали петицию, в которой просили продолжить поддержку игры новым контентом. Они даже были готовы платить за обновления, хотя до этого все обновления были бесплатными.
- 8 января 2021
-
19:09
-
17:14
-
16:00
-
13:58
-
13:38
-
09:57
-
09:35
- 7 января 2021
-
20:40
-
20:31
-
17:29
-
14:25
-
13:00
-
12:33
-
10:21
-
01:18
-
01:03
-
00:46
- 6 января 2021
-
19:11
-
17:55
-
00:10
- 5 января 2021
-
22:56
-
21:41
-
21:10
-
20:48
-
17:07
-
15:49
-
11:54
-
11:27
- 4 января 2021
-
18:20
-
17:38
-
16:36
-
14:35
- 3 января 2021
-
23:11
-
02:10
-
01:41