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Rust обошёл Cyberpunk 2077 в еженедельном чарте Steam

Rust обошёл Cyberpunk 2077 в еженедельном чарте Steam
Киберспорт / Другие игры 0
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Симулятор Rust стал самой продаваемой игрой в Steam в период с 4 по 10 января. Бывший лидер чарта, Cyberpunk 2077, опустился на третье место.

Топ самых продаваемых игр в Steam в период с 4 по 10 января

1. Rust
2. Valve Index VR Kit
3. Cyberpunk 2077
4. Sea of Thieves
5. Phasmophobia
6. Raft
7. Hades
8. Counter-Strike: Global Offensive – Operation Broken Fang
9. Grand Theft Auto V
10. Red Dead Redemption 2.

Напомним, релиз Cyberpunk 2077 состоялся 10 декабря. Игра вышла одновременно во всех странах на PC и консолях старого поколения — PlayStation 4 и Xbox One. На консолях нового поколения — PlayStation 5 и Xbox Series — игра доступна через обратную совместимость.

Ранее пользователь под никнеймом JoeBuck80 на форуме Gamespot сообщил, что Cyberpunk 2077 в полноценном виде выйдет только в июне 2021 года.

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