Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Презентация NVIDIA и анонс видеокарт GeForce RTX 3000 для ноутбуков: когда начнётся, покажут ли RTX 3060 и 3050 для ПК

12 января NVIDIA покажет новые видеокарты
Киберспорт 0

12 января в 20:00 мск начнётся презентация NVIDIA, на которой, по слухам, должны представить мобильные видеокарты RTX 3070 и RTX 3080 для ноутбуков и несколько новых видеокарт для ПК. Скорее всего, компания представит GeForce RTX 3060, GeForce RTX 3050 и RTX 3050 Ti.

Кроме того есть вероятность, что NVIDIA анонсирует линейку видеокарт с приставкой Super и представит конкурента Radeon RX 6900 XT — GeForce RTX 3080 Ti.

Изначально видеокарта GeForce RTX 3060 должна была получить 6 и 12 Гб видеопамяти. При этом версия с 12 Гб видеопамяти получит префикс Ultra и будет называться RTX 3060 Ultra. Рекомендованная стоимость эталонной версии GeForce RTX 3060 Ultra составит $ 449. Старт продаж GeForce RTX 3060, как утверждают инсайдеры, намечен на февраль 2021 года.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021