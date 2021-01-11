12 января NVIDIA покажет новые видеокарты

12 января в 20:00 мск начнётся презентация NVIDIA, на которой, по слухам, должны представить мобильные видеокарты RTX 3070 и RTX 3080 для ноутбуков и несколько новых видеокарт для ПК. Скорее всего, компания представит GeForce RTX 3060, GeForce RTX 3050 и RTX 3050 Ti.
Кроме того есть вероятность, что NVIDIA анонсирует линейку видеокарт с приставкой Super и представит конкурента Radeon RX 6900 XT — GeForce RTX 3080 Ti.
Изначально видеокарта GeForce RTX 3060 должна была получить 6 и 12 Гб видеопамяти. При этом версия с 12 Гб видеопамяти получит префикс Ultra и будет называться RTX 3060 Ultra. Рекомендованная стоимость эталонной версии GeForce RTX 3060 Ultra составит $ 449. Старт продаж GeForce RTX 3060, как утверждают инсайдеры, намечен на февраль 2021 года.
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