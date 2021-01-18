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DkPhobos — о перспективах команды Solo: топ-4, в результаты повыше поверить сложно

DkPhobos — о перспективах команды Solo: топ-4, в результаты повыше поверить сложно
Киберспорт / Dota 2 0
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Бывший игрок Virtus.pro Polar, Natus Vincere, Virtus.pro, Polarity и Team Spirit по Dota 2 Александр DkPhobos‎ Кучеря в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Равилем Зиганьшиным поделился ожиданиями от нового сезона и сделал прогноз на выступление команды Алексея Solo Березина.

— Команды из СНГ распределились по двум дивизионам, как тебе отборочные игры?
— Я посмотрел немного, больше всего глянул, как HellRaisers проиграли (эта команда попала во второй дивизион, проиграв две отборочные игры. — Прим. ред.), и немного, как играют B8. Пока ничего интересного, больше похоже на игру стаков. EXTREMUM приятно удивили: довольно уверенно победили, интересный пул, хорошее личное исполнение в некоторых ситуациях.

— Считаешь ли правильным, что четыре команды сразу получили слоты в первый дивизион?
— В данном случае это выглядело довольно здраво, поскольку эти команды играли стабильно до этого и показывали хороший результат. Все остальные команды — стаки.

— Следил за другими регионами?
— Нет, я предпочитаю следить за командами, которые уже прошли в основной этап.

— Новая система дивизионов — круто? Или старая была интереснее?
— Сложно сказать, нужно посмотреть, как это будет работать в действии.

— Что думаешь о перспективах новой команды Solo?
— Топ-4, в результаты повыше поверить сложно.

— Каким тебе показался прошедший игровой год? Скучным или наоборот?
— Скучноватым, не было ни LAN-турниров, ни The International. Патч тоже поощряет относительно скучную фармежку леса, которой очень сложно помешать.

— Если бы тебе предложили внести одно изменение в Dota 2, что бы ты выбрал?
— Вернуть прошлую механику обсервер и сентри вардов. Сейчас почти невозможно захватить преимущество по обзору или лишить его оппонента и зажать на базе.

— Не появляется ли желание вновь вернуться на профессиональную сцену в качестве игрока?
— Нет, не особо, это не так романтично, как может казаться со стороны.

Участники первого СНГ-дивизиона Dota Pro Circuit 2021: Season 1:

  • NoTechies (команда Алексея Solo Березина)
  • EXTREMUM
  • Natus Vincere
  • Live to Win
  • Team Empire
  • Team Spirit
  • Team Unique
  • Virtus.pro

Участники второго СНГ-дивизиона Dota Pro Circuit 2021: Season 1:

  • B8 Esports
  • Gambit Esports
  • HellRaisers
  • PuckChamp
  • Winstrike
  • XactJlepbI
  • VP.Prodigy
  • Imperial

Первый сезон DPC 2021 продлится шесть недель — с 18 января по 26 февраля. Команды, занявшие первые два места во втором дивизионе, пройдут в первый дивизион. Худшие коллективы первого дивизиона, занявшие по итогам сезона 7-8-е места, вылетят во второй дивизион. Аналогично с командами второго дивизиона: два худших коллектива вылетят из лиги.

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