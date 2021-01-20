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cyberpunk 2077 приступ киберпсихоза здоровье по скидке: как обойти баг

Как пройти квест «Здоровье по скидке»‎ в Cyberpunk 2077 — из-за бага задание не выполнить
Киберспорт / Другие игры 0
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Если вы хотите пройти в Cyberpunk 2077 все задания, то рано или поздно наткнётесь на квест по уничтожению киберпсихопата — «Здоровье по скидке». По заданию нужно обезвредить киберпсихопата, обыскать область для сбора информации и отправить информацию Реджине. Вроде всё понятно и легко, но из-за бага квест невозможно выполнить.

После убийства киберпсиха потребуется расшифровать чип под названием «Вызывай спецназ» и отправить его Реджине. Только проблема в том, что задание об отправке сообщения появится только после того, как вы полностью осмотрите территорию и соберёте данные.

Однако осматривать на этом участке кроме трупов и стоящего в гараже ноутбука больше нечего. Даже когда вы всё осмотрите, то задание по осмотре территории не пропадёт, а нужного чипа вы так и не найдёте. Потому что на этом месте должно быть два противника, а не один. Второй противник (у него как раз и хранится этот чип) либо застревает в текстурах соседнего здания, либо вообще не появляется. Тогда что в этой ситуации делать?

Решение проблемы следующее:

  1. Скачайте Cyber Engine Tweaks. Это можно сделать непосредственно на Nexus Mods
  2. Извлеките содержимое архива в Games / Cyberpunk 2077 / bin / x64
  3. Зайдите в Cyberpunk 2077 и откройте консоль (~)
  4. Пропишите в консоли: Game.AddToInventory(«Items.ma_std_rcr_11_shard_merc»,1)
  5. После этого чип добавится в инвентарь и вы сможете его считать и отправить Реджине.
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