Как пройти квест «Здоровье по скидке»‎ в Cyberpunk 2077 — из-за бага задание не выполнить

Если вы хотите пройти в Cyberpunk 2077 все задания, то рано или поздно наткнётесь на квест по уничтожению киберпсихопата — «Здоровье по скидке». По заданию нужно обезвредить киберпсихопата, обыскать область для сбора информации и отправить информацию Реджине. Вроде всё понятно и легко, но из-за бага квест невозможно выполнить.

После убийства киберпсиха потребуется расшифровать чип под названием «Вызывай спецназ» и отправить его Реджине. Только проблема в том, что задание об отправке сообщения появится только после того, как вы полностью осмотрите территорию и соберёте данные.

Однако осматривать на этом участке кроме трупов и стоящего в гараже ноутбука больше нечего. Даже когда вы всё осмотрите, то задание по осмотре территории не пропадёт, а нужного чипа вы так и не найдёте. Потому что на этом месте должно быть два противника, а не один. Второй противник (у него как раз и хранится этот чип) либо застревает в текстурах соседнего здания, либо вообще не появляется. Тогда что в этой ситуации делать?

Решение проблемы следующее: