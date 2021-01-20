Как пройти квест «Здоровье по скидке»‎ в Cyberpunk 2077 — из-за бага задание не выполнить

Если вы хотите пройти в Cyberpunk 2077 все задания, то рано или поздно наткнётесь на квест по уничтожению киберпсихопата — «Здоровье по скидке». По заданию нужно обезвредить киберпсихопата, обыскать область для сбора информации и отправить информацию Реджине. Вроде всё понятно и легко, но из-за бага квест невозможно выполнить.
После убийства киберпсиха потребуется расшифровать чип под названием «Вызывай спецназ» и отправить его Реджине. Только проблема в том, что задание об отправке сообщения появится только после того, как вы полностью осмотрите территорию и соберёте данные.
Однако осматривать на этом участке кроме трупов и стоящего в гараже ноутбука больше нечего. Даже когда вы всё осмотрите, то задание по осмотре территории не пропадёт, а нужного чипа вы так и не найдёте. Потому что на этом месте должно быть два противника, а не один. Второй противник (у него как раз и хранится этот чип) либо застревает в текстурах соседнего здания, либо вообще не появляется. Тогда что в этой ситуации делать?
Решение проблемы следующее:
- Скачайте Cyber Engine Tweaks. Это можно сделать непосредственно на Nexus Mods
- Извлеките содержимое архива в Games / Cyberpunk 2077 / bin / x64
- Зайдите в Cyberpunk 2077 и откройте консоль (~)
- Пропишите в консоли: Game.AddToInventory(«Items.ma_std_rcr_11_shard_merc»,1)
- После этого чип добавится в инвентарь и вы сможете его считать и отправить Реджине.
- 20 января 2021
-
03:48
- 19 января 2021
-
22:58
-
22:47
-
19:02
-
18:00
-
15:21
-
00:54
- 18 января 2021
-
22:46
-
21:17
-
19:29
-
19:25
-
14:20
-
14:03
-
00:36
- 17 января 2021
-
22:53
-
21:02
-
19:29
-
14:59
-
12:46
-
12:11
-
10:49
-
09:53
-
00:00
- 16 января 2021
-
22:28
-
22:12
-
21:58
-
21:07
-
01:46
- 15 января 2021
-
22:10
-
21:37
-
20:31
-
20:13
-
16:21
-
14:59
-
13:31