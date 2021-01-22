17 минут геймплея Resident Evil Village

На YouTube-канале IGN было выложено 17-минутное геймплейное видео Resident Evil Village. Ранее стала известна дата выхода игры. Релиз новой части Resident Evil запланирован на 7 мая 2021 года.
Видео опубликовано на YouTube-канале IGN.
Игра выйдет как на PC и консолях нового поколения, так и на консолях прошлого поколения. Владельцы PlayStation 5 уже могут скачать и поиграть в демоверсию Resident Evil Village.
Новая игра расскажет о событиях, произошедших спустя несколько лет после финала предыдущей игры серии Resident Evil 7. Нам предстоит сыграть за Итана, который окажется в таинственной деревне в поисках своей похищенной дочери. У главного героя будет огромный арсенал оружия в распоряжении — от небольших пистолетов до мощных снайперских винтовок и дробовиков. Он сможет создавать предметы, такие как аптечки первой помощи и боеприпасы.
По слухам, в игре будет реализован мультиплеер, который будет называться Resident Evil Re:Verse и распространяться по условно-бесплатной модели. Впрочем, этот слух ещё предстоит проверить.
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