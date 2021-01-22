35 про-игроков в CS:GO отстранены на пять лет за ставки

35 киберспортсменов отстранены на пять лет за игру на тотализаторе, сообщает пресс-служба комиссии по профессиональной этике в киберспорте (ESIC) в «Твиттере».

Дисквалифицированные игроки не смогут выступать на турнирах ESL, DreamHack и ESEA. Сообщается, что они делали ставки на игры турнира ESEA MDL Australia, проводимого под эгидой ESIC, в том числе на матчи собственных команд. При этом обвинений в участии в договорных матчах игрокам предъявлено не было. Однако ESIC не исключила, что при дальнейшем расследовании может быть установлен договорной характер матчей. В этом случае к игрокам будут применены новые санкции.

Со списком забаненных игроков можно ознакомиться на странице организации в «Твиттере».