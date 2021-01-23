Названы самые популярные персонажи в Mortal Kombat 11

Разработчики назвали самых часто используемых персонажей в Mortal Kombat 11 за прошедшие 12 месяцев. Попадание Скорпиона и Саб-Зиро в топ-3 вряд ли может кого-то удивить. Между тем третий наиболее часто используемый персонаж это не Милина, Лю Кан, Китана или любой другой известный и выдающийся персонаж серии, а Нуб Сайбот.

Разработчики не указали, кто из этих персонажей является самым популярным, но если учитывать, что Скорпион изображён на графике впереди стоящим, то можно предположить, что именно он является самым часто используемым из них. Все эти персонажи были хороши как в прошлых патчах, так и в этой мете. Кроме того, они довольно просты для освоения и эффективны в бою.

Помимо самых часто используемых персонажей разработчики представили и другие интересные данные. Герас был признан фанатами самым любимым новичком, а Милена получила награду за самое кровавое фаталити. В прошлом году было совершено более 900 миллионов фаталити и подобрано более 2 миллиардов единиц снаряжения.

Видео опубликовано на YouTube-канале Mortal Kombat.