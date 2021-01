Cyberpunk 2077 не номинирована на звание лучшей игры 2020 года на D.I.C.E. Awards

Стал известен список номинантов премии D.I.C.E. Awards, сообщается на сайте Академии интерактивных искусств и наук.

Наибольшего количества номинаций была удостоена The Last of Us Part II (11), на одну меньше — Ghost of Tsushima (10). Стоит отметить, что Cyberpunk 2077 была номинирована только на звание лучшей RPG.

Игра года

Animal Crossing: New Horizons

Final Fantasy VII Remake

Ghost of Tsushima

Hades

The Last of Us Part II

Лучшая RPG

Cyberpunk 2077

Final Fantasy VII Remake

Persona 5 Royal

Wasteland 3

Yakuza: Like a Dragon

Напомним, релиз Cyberpunk 2077 состоялся 10 декабря. Игра вышла одновременно во всех странах на PC и консолях старого поколения — PlayStation 4 и Xbox One. На консолях нового поколения — PlayStation 5 и Xbox Series — игра доступна через обратную совместимость.