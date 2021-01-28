5 лучших модов на ГТА 5

GTA 5 вышла в сентябре 2013-го, но до сих пор находится в пятёрке самых популярных игр в Steam. Сочетание обширных городских пейзажей, роскошных автомобилей, смертоносного оружия, красочных персонажей вместе с регулярно выходящими обновлениями позволяет игре оставаться востребованной даже спустя семь лет. Помогают разработчикам и сами фанаты, которые создают увлекательные и интересные моды. Предлагаем взглянуть на лучшие из них.

Vice Cry: Remastered

Многие фанаты хотели бы увидеть ремастер «Вайс-Сити» от Rockstar, но, так и не дождавшись официального анонса от разработчиков, игроки решили сделать свой ремастер на движке GTA 5. Тут следует уточнить: это всё-таки не полноценный ремастер с заданиями и прочими активностями. Модификация просто добавляет дополнительный континент и персонажа Томми Версетти. Как установить модификацию — рассказывается в видео.

Видео опубликовано на YouTube-канале PIGtures TV.

NaturalVision Evolved

Эта модификация делает GTA 5 невероятно реалистичной. Разработка мода заняла больше года, и над ним работало несколько разработчиков. В результате GTA 5 ещё никогда не выглядела так захватывающе. Значительные изменения были внесены в погодную систему игры, освещение, текстуры, окружающие цвета и оружие. Как стала выглядеть игра с этим модом — вы можете посмотреть в видео ниже. Установить модификацию можно по этой ссылке.

Видео опубликовано на YouTube-канале INTER.

Open All Interiors

С этой модификацией вы сможете зайти во многие здания. Независимо от того, хотите вы спрятаться от полицейских или вам просто интересно посмотреть на интерьер квартир и домов. С этим модом это стало реально. Вам даже не нужно искать открытые здания, так как все они отмечены на карте. Просто нажмите на F7, чтобы увидеть, в какие здания можно зайти. Установить модификацию можно по этой ссылке.

Видео опубликовано на YouTube-канале NewTheft.

GrandCyberPunk

Эта фанатская модификация делает GTA 5 похожей на Cyberpunk 2077 — с футуристичными зданиями и машинами, неоновыми огнями и соответствующей атмосферой. Как и в случае с Cyberpunk 2077, вся красота города будущего раскрывается только в ночное время суток, когда включается освещение и горят неоновые вывески. Скачать мод можно по этой ссылке.

Видео опубликовано на YouTube-канале IGN.

Simple Zombies

Эта модификация полностью изменяет геймплей, превращая приключенческий шутер в изнурительный симулятор выживания. Если вы фанат таких игр, как DayZ и Rust, то данное дополнение должно прийтись вам по душе. Улицы Лос-Сантоса кишат полчищами агрессивных зомби. Вам нужно будет искать еду и припасы, строить баррикады и базы и бороться не только с заражёнными, но и с другими выжившими. Скачать модификацию можно по этой ссылке.

Видео опубликовано на YouTube-канале LEMON.