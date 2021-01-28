Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

В кс го вышли новые наклейки, посвящённые 24 лучшим клубам региональных RMR-турниров

В CS:GO появились новые стикеры из серии RMR
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0
Аудио-версия:

Valve выпустила новые наклейки в CS:GO для 24 лучших клубов, отобравшихся с региональных RMR-турниров на отменённый отбор осеннего мэйджора в Рио-де-Жанейро. Разработчики заявили, что хотя сам турнир был отменён, команды, которые на него отобрались, заслужили, чтобы их труд был вознаграждён. 50% выручки от продаж наклеек достанется клубам.

Некоторые команды, представленные в капсулах, претерпели значительные изменения с осени. В Gen. G остался только Тимоти autimatic Ta после ухода игроков в Valorant и перехода Гензеля bnTeT Фердинанда в Cloud 9. 100 Thieves и вовсе распустила свой состав в октябре 2020 года.

Содержимое капсул:

Капсула Legends:

  • Furia
  • Evil Geniuses
  • Vitality
  • Heroic
  • NiP
  • NAVI
  • Team Spirit
  • 100 Thieves

Капсула Challengers:

  • Astralis
  • Fnatic
  • Nemiga
  • Godsent
  • Team Liquid
  • BIG
  • OG
  • G2

Капсула Contenders:

  • Virtus.pro
  • Espada
  • Faze Clan
  • Tyloo
  • Gen.G
  • Boom
  • Renegades
  • North
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021