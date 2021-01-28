В CS:GO появились новые стикеры из серии RMR

Valve выпустила новые наклейки в CS:GO для 24 лучших клубов, отобравшихся с региональных RMR-турниров на отменённый отбор осеннего мэйджора в Рио-де-Жанейро. Разработчики заявили, что хотя сам турнир был отменён, команды, которые на него отобрались, заслужили, чтобы их труд был вознаграждён. 50% выручки от продаж наклеек достанется клубам.

Некоторые команды, представленные в капсулах, претерпели значительные изменения с осени. В Gen. G остался только Тимоти autimatic Ta после ухода игроков в Valorant и перехода Гензеля bnTeT Фердинанда в Cloud 9. 100 Thieves и вовсе распустила свой состав в октябре 2020 года.

Содержимое капсул:

Капсула Legends:

Furia

Evil Geniuses

Vitality

Heroic

NiP

NAVI

Team Spirit

100 Thieves

Капсула Challengers:

Astralis

Fnatic

Nemiga

Godsent

Team Liquid

BIG

OG

G2

Капсула Contenders: