В CS:GO появились новые стикеры из серии RMR
Valve выпустила новые наклейки в CS:GO для 24 лучших клубов, отобравшихся с региональных RMR-турниров на отменённый отбор осеннего мэйджора в Рио-де-Жанейро. Разработчики заявили, что хотя сам турнир был отменён, команды, которые на него отобрались, заслужили, чтобы их труд был вознаграждён. 50% выручки от продаж наклеек достанется клубам.
Некоторые команды, представленные в капсулах, претерпели значительные изменения с осени. В Gen. G остался только Тимоти autimatic Ta после ухода игроков в Valorant и перехода Гензеля bnTeT Фердинанда в Cloud 9. 100 Thieves и вовсе распустила свой состав в октябре 2020 года.
Содержимое капсул:
Капсула Legends:
- Furia
- Evil Geniuses
- Vitality
- Heroic
- NiP
- NAVI
- Team Spirit
- 100 Thieves
Капсула Challengers:
- Astralis
- Fnatic
- Nemiga
- Godsent
- Team Liquid
- BIG
- OG
- G2
Капсула Contenders:
- Virtus.pro
- Espada
- Faze Clan
- Tyloo
- Gen.G
- Boom
- Renegades
- North
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