Скончался автор «Космических рейнджеров» и King's Bounty Иван Магазинников

Сценарист и геймдизайнер Иван Магазинников скончался в возрасте 40 лет, сообщил его друг Пётр Жгулёв.
Сообщается, что причиной смерти стал обширный инсульт, в результате которого Иван сильно ударился головой при падении. Пять дней Магазинников провёл в искусственной коме, спасти его врачам не удалось.
Иван Магазинников
«Он занимался любимым делом, путешествовал, устроил личную жизнь и, полагаю, был счастлив — буквально недавно он назвал 2020 год лучшим в его жизни, несмотря на эпидемию и не самую благоприятную обстановку в стране», — говорится в сообщении.
Иван Магазинников — сценарист второй части «Космических рейнджеров», геймдизайнер серии King’s Bounty, Royal Quest и Ash of Gods. Помимо этого он является автором более 20 романов в жанре ЛитRPG.
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