Для России выпустят условно-бесплатную FIFA

Компания EA Sports объявила о подписании нового соглашения с Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА). В соответствии с условиями соглашения условно-бесплатная игра FIFA Online 4 для персональных компьютеров доберётся до 15 новых регионов, включая Россию. Когда именно состоится запуск игры, не сообщается.
FIFA Online 4 — это версия футбольного симулятора, изначально разработанного специально для Азии. Здесь свою команду можно собрать из выпавших из лутбоксов игроков, а также приобрести их за донат и на местном трансферном рынке. В игре также есть система прокачки игроков и стадионов.
Также сообщается, что игра FIFA 21 выйдет на Google Stadia 17 марта. Помимо этого в EA заявили, что тираж футбольного симулятора за более чем 20 лет превысил 325 млн копий, а в FIFA 21 играет больше людей, чем в FIFA 20 за аналогичный временной период.
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