В FIFA 21 стартовал ивент «Будущие звёзды». Вратарь «Реала» Лунин получил новую карточку

В FIFA 21 началось событие «Будущие звёзды», сообщает сайт EA. 11 перспективных игроков получили новые карточки. Получить их игроки смогут не только в наборах, но и за выполнение заданий.

В список попал и украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин, который в конце января впервые вышел на матч в основном составе.

Ивент «Будущие звёзды» в FIFA 21

Джованни Рейна («Боруссия» Дортмунд) – рейтинг 91

Эдуардо Камавинжа («Ренн») – 91

Стивен Бергвейн («Тоттенхэм Хотспур») – 89

Харви Барнс («Лестер Сити») – 88

Деян Кулушевски («Пьемонте Кальчо» – аналог «Ювентуса») – 88

Сержиньо Дест («Барселона») – 88

Доминик Собослаи («РБ Лейпциг) – 88

Рис Джеймс («Челси») – 87

Андрей Лунин («Реал» Мадрид) – 87

Александер Исак («Реал Сосьедад») – 86

Диогу Далот («Милан») – 85