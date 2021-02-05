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В FIFA 21 стартовал ивент «Будущие звёзды». Вратарь «Реала» Лунин получил новую карточку

В FIFA 21 стартовал ивент «Будущие звёзды». Вратарь «Реала» Лунин получил новую карточку
Киберспорт / FIFA 0
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В FIFA 21 началось событие «Будущие звёзды», сообщает сайт EA. 11 перспективных игроков получили новые карточки. Получить их игроки смогут не только в наборах, но и за выполнение заданий.

В список попал и украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин, который в конце января впервые вышел на матч в основном составе.

Ивент «Будущие звёзды» в FIFA 21

Джованни Рейна («Боруссия» Дортмунд) – рейтинг 91
Эдуардо Камавинжа («Ренн») – 91
Стивен Бергвейн («Тоттенхэм Хотспур») – 89
Харви Барнс («Лестер Сити») – 88
Деян Кулушевски («Пьемонте Кальчо» – аналог «Ювентуса») – 88
Сержиньо Дест («Барселона») – 88
Доминик Собослаи («РБ Лейпциг) – 88
Рис Джеймс («Челси») – 87
Андрей Лунин («Реал» Мадрид) – 87
Александер Исак («Реал Сосьедад») – 86
Диогу Далот («Милан») – 85

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