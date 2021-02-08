Источник: Ростислав fn Лозовой покинул Live to Win
Украинский киберспортсмен Ростислав fn Лозовой покинул команду Live to Win по Dota 2, сообщает cybersport.metaratings.ru. Причины не называются, как и имя игрока, который заменит Лозового в составе LtW. Коллектив пока не сделал официального заявления.
Fn выступал за Live to Win с момента основания команды. В конце 2020 года состав собрал Акбар SoNNeikO Бутаев. До этого Лозовой выступал за VP.Prodigy в качестве стендина.
Live to Win выступает в первом дивизионе Dota Pro Circuit сезона-2021. В последних четырёх матчах игроки LtW одержали две победы и два поражения. Вчера, 7 февраля, команда со счётом 1:2 уступила Team Spirit. Следующим соперником коллектива на DPC станет Natus Vincere, встреча состоится 14 февраля.
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