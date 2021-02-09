Киберспортивный клуб Gambit Esports заключил партнёрское соглашение с «Монако»

Российский киберспортивный клуб Gambit Esports заключил партнёрское соглашение с футбольным клубом «Монако». Под брендом AS Monaco Gambit будут выступать составы по Dota 2 и Fortnite.
Запись можно посмотреть в «твиттере» Gambit Esports.
За ФК «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин. В матче 24-го тура Лиги 1 с «Нимом» россиянин оформил хет-трик и помог своей команде одержать победу со счётом 4:3.
В 23 встречах «Монако» набрал 48 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2020/2021. «Ним» (15) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является «Лион» (52).
Российский полузащитник перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в июле 2018 года. Сумма трансфера составила € 30 млн. Контракт был подписан сроком на пять лет.
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