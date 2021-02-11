В Epic Games Store пройдёт бесплатная раздача шутера RAGE 2

Начиная с 18 февраля, в магазине Epic Games Store можно будет бесплатно скачать шутер RAGE 2. Бесплатная раздача игры продлится ровно неделю и завершится 25 февраля.
Для того чтобы забрать RAGE 2 бесплатно, нужно скачать и установить Epic Games Launcher. Далее — создать учётную запись Epic Games. RAGE 2 можно получить на сайте магазина.
Введите в поиске магазина название игры.
После этого нажмите на изображение игры.
На момент публикации новости на странице игры опубликована запись: Скоро появится. Пока вы можете добавить RAGE 2 в список желаемого, просто кликнув на сердечко.
Если вы заходите в магазин впервые, то разработчик попросит вас пройти аутентификацию для защиты вашего аккаунта. Для этого необходимо привязать свой аккаунт к почте или подключить Google Authenticator. Далее запустите приложение Epic Games Launcher. После того как приложение откроется, пройдите в раздел «Библиотека». 18 февраля игра станет доступна для загрузки.
RAGE 2 — шутер от первого лица, разработанный Avalanche Studios совместно с id Software и изданный компанией Bethesda Softworks. Релиз игры состоялся 14 мая 2019 года. На агрегаторе Metacritic средний балл версии для персональных компьютеров составляет 73 балла из 100 возможных. Игроки оценили RAGE 2 в 5,5 баллов из 10 возможных.
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