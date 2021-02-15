Весной 2021 года в Metro Exodus выйдет патч с улучшенной графикой

Украинская студия 4A Games выпустит Metro Exodus с улучшенной графикой. Патч выйдет только на персональных компьютерах. При этом платить за новую версию игры не нужно — патч будет бесплатным для всех, кто приобрёл лицензионную версию игры.

Патч сделает графику в игре более реалистичной, благодаря переработанной системе трассировки лучей, которая будет работать на видеокартах от NVIDIA и AMD. Кроме того, авторы добавят DLSS 2.0. Патч планируют выпустить на PC весной 2021 года.

Консоли нового поколения также получают поддержку рейтрейсинга, но старой версии. На PS5 и Xbox Series X будет снижено время загрузки, а игра будет работать в разрешении 4К при 60 кадрах.

Как изменится графика в игре, разработчики показали на этом скриншоте:

Metro Exodus — видеоигра в жанре шутера от первого лица, выпущенная 15 февраля 2019 года. 20 августа 2019 года вышло первое сюжетное дополнение — «Два полковника». 11 февраля 2020 года авторы представили второе дополнение под названием «История Сэма».