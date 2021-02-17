В онлайн-кинотеатре Netflix выйдет аниме-сериал по мотивам вселенной Dota 2

Valve совместно с онлайн-кинотеатром Netflix выпустит аниме-сериал по мотивам Dota 2 под названием DOTA: Dragon’s Blood. Премьера сериала состоится 25 марта 2021 года.

Одновременно с анонсом сериала был показан дебютный трейлер проекта.

Видео опубликовано на YouTube-канале Netflix.

Netflix — онлайн-кинотеатр, который был основан 29 августа 1997 года Ридом Хастингсом и Марком Рэндольфом. 20 декабря 2019 года в сервисе вышел фэнтезийный телесериал про ведьмака Геральта, снятый по мотивам одноимённой серии романов Анджея Сапковского. 13 ноября 2019 года был анонсирован второй сезон, который планируется показать в 2021-м.

Dota 2 — онлайн-игра в жанре MOBA, разработанная корпорацией Valve и выпущенная в июле 2013 года. Команды сражаются пять на пять, игроки управляют героями — персонажами с различными наборами способностей. Для победы в матче команда должна уничтожить вражеский трон.