В онлайн-кинотеатре Netflix выйдет аниме-сериал по мотивам вселенной Dota 2

Valve совместно с онлайн-кинотеатром Netflix выпустит аниме-сериал по мотивам Dota 2 под названием DOTA: Dragon’s Blood. Премьера сериала состоится 25 марта 2021 года.
Одновременно с анонсом сериала был показан дебютный трейлер проекта.
Видео опубликовано на YouTube-канале Netflix.
Netflix — онлайн-кинотеатр, который был основан 29 августа 1997 года Ридом Хастингсом и Марком Рэндольфом. 20 декабря 2019 года в сервисе вышел фэнтезийный телесериал про ведьмака Геральта, снятый по мотивам одноимённой серии романов Анджея Сапковского. 13 ноября 2019 года был анонсирован второй сезон, который планируется показать в 2021-м.
Dota 2 — онлайн-игра в жанре MOBA, разработанная корпорацией Valve и выпущенная в июле 2013 года. Команды сражаются пять на пять, игроки управляют героями — персонажами с различными наборами способностей. Для победы в матче команда должна уничтожить вражеский трон.
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