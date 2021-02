Microsoft анонсировала технологию, которая в 4 раза увеличит FPS на консолях

Компания Microsoft представила функцию FPS Boost, которую разработали для консолей нового поколения. С её помощью в два (в некоторых проектах — в четыре) раза увеличится частота кадров в играх, работающих по обратной совместимости.

В настоящее время функция FPS Boost поддерживается на следующих играх: Far Cry 4, New Super Lucky’s Tale, Sniper Elite 4, UFC 4 и Watch Dogs 2. Как заявили в компании, New Super Lucky’s Tale, к примеру, теперь будет воспроизводиться на скорости 120 fps, а UFC 4 представит особенно улучшенную частоту смены кадров в первую очередь на Xbox Series S и будет воспроизводиться на скорости 60 fps.

Отмечается, что другие игры с поддержкой функции FPS Boost будут представлены в ближайшее время.