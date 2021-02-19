Стало известно, как Horizon Forbidden West будет называться в России

Российское отделение PlayStation показало рекламный ролик, благодаря которому стало известно, как Horizon Forbidden West будет называться в России.

Игра получила от локализаторов название «Horizon Запретный Запад». Напомним, название первой части — Horizon Zero Dawn — не было переведено для российского рынка.

Horizon Forbidden West станет сиквелом Horizon Zero Dawn, выпущенной в 2017 году.

Horizon Zero Dawn была удостоена множества наград и самых высоких оценок в прессе — критики особо отмечали предоставленную игроку свободу, сюжет, боевую систему и проработку главной героини Элой. Игра стала коммерчески успешной — к февралю 2018 года было продано более семи миллионов копий, что сделало игру одной из самых продаваемых для PlayStation 4.