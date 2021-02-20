Представлен спортивный седан Lexus для геймеров. В багажник автомобиля поместили ПК

Японская корпорация Toyota Motor совместно с Twitch и стримершей Fuslie (764 тыс. подписчиков на Twitch) представила спортивный седан для геймеров — Lexus IS. Внутри салона есть геймерская зона — с монитором, геймпадом и геймерской подсветкой. В багажник поместили мощный игровой ПК с процессором от AMD и видеокартой от NVIDIA.
Интерьер салона выполнен в стиле «неоновый Токио». Потолок покрыт RGB-светодиодами, окна можно затемнить, а на заднее стекло — вывести фон для ведения трансляции на Twitch.
Геймерская зона расположена на пассажирском месте справа от водителя с 27-дюймовым 4К-монитором, выдвижной клавиатурой с мышью и геймпадом, напечатанным на 3D-принтере, и креслом, которое обеспечивает тактильную обратную связь с виртуальным миром.
Lexus IS оснащён 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 311 лошадиных сил. Сколько стоит автомобиль, не сообщается.
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