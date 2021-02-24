Киберспортсмен из Бразилии убил девушку-геймера

Игрок в Call of Duty Mobile Гильерме Алвес Кост под ником Flashlight убил девушку-киберспортсмена — 18-летнюю Ингрид Оливейру Буэно да Силву под ником «Sol».



Преступление произошло 22 февраля в Сан-Паулу. Убийство оказалось спланированным. Кост сдался полиции и сознался в преступлении уже через полчаса после убийства. Он рассказал, что они с Ингрид познакомились в интернете, а затем встретились поиграть у Гильерме дома. Во время задержания он заявил, что находится в полном порядке и осознаёт свои действия, сообщает ESPN Brazil.



После убийства Кост также отправил видео в бразильскую киберспортивную организацию Jaguares Esports. Позже клуб заявил, что приложит все усилия для обеспечения безопасности девушек-киберспортсменок.