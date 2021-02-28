В Mortal Kombat 11 может появиться больше новых персонажей

В 2021 году Mortal Kombat 11 может получить ещё больше новых персонажей через DLC. С тех пор как издание Mortal Kombat 11 Ultimate было выпущено в ноябре прошлого года, ничего нового в игре так и не появилось. Креативный директор Mortal Kombat 11 Эд Бун стал более сдержанным в своих прогнозах. И это может быть связано с тем фактом, что основное внимание студии направлено на разработку Injustice 3. Однако вскоре всё может измениться.

Ещё в начале 2021 года несколько зарубежных изданий сообщали, что актёры, которые были связаны с разработкой Mortal Kombat, стали возвращаться в студию. А на этой неделе Фил Ламарр, который озвучил Котал Хана, выложил фотографию из студии звукозаписи. Вполне возможно, что Фил работает над другими вещами, но фанаты считают это намёком на появление новых персонажей.

В прошлом году несколько источников предполагали, что разработчики продолжат выпускать новых бойцов в дополнениях, но прошло уже слишком много времени с выпуска последнего DLC. Фанаты очень ждут добавления в MK 11 Смоука, Рептилии, Эрмака и Кенши Такахаши.