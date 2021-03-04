Dr. Disrespect раскритиковал своего подписчика за небольшой донат
Скандально известный стример Гай Dr. Disrespect Бэйм во время своей трансляции на YouTube 3 марта раскритиковал своего фаната за смехотворно маленький донат.
В то время как большинство стримеров просто выразили бы благодарность за деньги, «Док» посоветовал подписчику в следующий раз не отправлять ему такие донаты:
«Спасибо за 99 центов. Сделай мне одолжение, в следующий раз купи себе сливок для кофе. Просто сэкономь свои 99 центов», — сказал стример. После этого стример больше ничего не сказал, хотя несколько секунд спустя слегка ухмыльнулся, явно гордясь своей шуткой.
Стримера навсегда забанили на Twitch в июне 2020 года, после чего он перебрался на YouTube. В Twitch не сообщили, чем именно был обусловлен бан. У него было 4 млн подписчиков.
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