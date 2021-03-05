Малоизвестная российская команда GROND по CS:GO выбила Fnatic с отборочных на DreamHack

Малоизвестная команда GROND из Волгограда сотворила сенсацию в открытых отборочных на DreamHack Masters Spring 2021 по CS:GO. В четвёртом раунде им противостоял именитый коллектив Fnatic, который российские игроки одолели 16:13 на карте Train. Правда, после этого GROND уступила 113-й команде рейтинга от HLTV со счётом 14:16.

Зрителей удивил не только результат, но и то, как команда подходит к рекламе. На буткемпе, где тренируется команда, присутствует много девушек, которые оказывают на парней положительное влияние. Это отметил и комментатор по Dota 2 Виталий v1lat Волочай.

Команда GROND TEAM занимает 81 место в мировом рейтинге лучших коллективов по CS:GO от HLTV. В составе команды числятся следующие игроки: Максим NMV Наумов, Кирилл SoLb Симагин, Николай SasukeQO Жуков, Юрий faydett Мартиросов и Дмитрий FpSSSSSSSSSS Софронов.