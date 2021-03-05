Electronic Arts доказала, что скриптов в FIFA 21 не существует

В ноябре 2020 года трое калифорнийцев подали на разработчиков футбольного симулятора FIFA судебный иск. Они утверждали, что Electronic Arts незаконно повышает уровень сложности в режиме FIFA Ultimate Team, чтобы игроки покупали больше паков. Но иск был отозван после того, как разработчики показали, что в коде игр FIFA, Madden NFL и NHL не используется система динамической корректировки сложности DDA.
«Мы предоставили в суд подробную техническую информацию и доступ к перепискам с нашими инженерами, что в очередной раз подтвердило, что в режиме Ultimate Team нет DDA или заранее прописанных сценариев. Обеспечение честной игры имеет решающее значение для всех нас. Хотя EA имеет патент на технологию DDA, в FIFA её никогда не было. Ранее мы публично заявляли, что мы не используем технологию динамической корректировки сложности (DDA) или что-нибудь подобное, что автоматически изменяло бы уровень сложности в игре», — заявил представитель EA.
Всё указывает на то, что EA действительно честна перед игроками. Это показывает и решение суда, который посчитал доказательства разработчиков достаточными для отклонения иска.
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