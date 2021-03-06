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Футболиста «Тоттенхэма» Деле Алли бросила девушка из-за его чрезмерного увлечения играми

Футболиста «Тоттенхэма» Деле Алли бросила девушка из-за его чрезмерного увлечения играми
Киберспорт / Fortnite 0

Модель нижнего белья Мэй Руби бросила полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли из-за его чрезмерного увлечения компьютерными играми, информирует The Sun. Сообщается, что 24-летней Руби стало надоедать, что практически всё свободное время футболист посвящал Fortnite.

«Их отношения были бурными, но теперь, кажется, всё кончено. Руби было грустно пойти на этот шаг, но она решила думать и о себе», — сказал друг пары.

Алли и Руби расстались незадолго до Дня святого Валентина, но известно об этом стало лишь недавно.

Отметим, что различным играм свободное время посвящают многие футболисты. Например, 29-летний бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар и нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов любят играть в Counter-Strike.

Команда Смолова обыграла сборную бойцов ММА на турнире по CS:GO
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