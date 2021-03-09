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Игроки собрали $ 25 тыс. на создание актуального руководства по Dota 2 для новичков

Игроки собрали $ 25 тыс. на создание актуального руководства по Dota 2 для новичков
Киберспорт / Dota 2 0
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Игроки в Dota 2 собрали на IndieGoGo $ 25 тыс. на создание актуального руководства для новичков.

«Valve по различным причинам было бы очень трудно обновить руководство перед выпуском аниме по Dota 2. Предполагая, что из релиза аниме начнётся приток новых игроков, сообщество объединилось, чтобы создать руководство для них в виде кастомной игры», — говорится в сообщении.

Создатели проекта планируют собрать ещё $ 25 тыс. Деньги необходимы, чтобы заплатить моддерам, которые будут заниматься созданием «кастомки».

Сообщается, что авторы проекта намерены создать руководство, которое будет соответствовать актуальным патчу, карте и механикам, в отличие от официального туториала от Valve.

Помимо этого, проекту необходимо некоторое содействие Valve. Перед тем как игрок сможет получить доступ к кастомным играм, ему необходимо провести 30 матчей. Создатели надеются, что разработчик пойдёт навстречу и уберёт это ограничение.

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