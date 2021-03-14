В Fortnite могут добавить бразильского футболиста Неймара

Известный бразильский футболист, нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар может появиться в популярной онлайн-игре Fortnite.
Разработчики Fortnite выпустили тизер шестого сезона, который намекает на скорое появление в игре известного футболиста. Игроки обратили внимание на мяч, который был использован на чемпионате мира 2014 года в Бразилии, и футболку с цифрой 10 — именно под этим номером Неймар выступает в «Пари Сен-Жермен». А официальный бразильский аккаунт Fortnite поставил аватарку с ламой, на голове у которой изображена бывшая причёска футболиста.
Возможно, разработчики Fortnite представят скин футболиста, который можно будет приобрести в магазине. Или, может быть, Неймар будет новым боссом, стреляющим в игрока футбольными мячами с чемпионата мира 2014 года. Узнаем это скоро: шестой сезон в игре стартует 16 марта.
Fortnite — видеоигра в жанре королевская битва, разработанная компанией Epic Games. 100 игроков сражаются друг с другом на большой карте, пока в живых не останется один игрок.
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