В Fortnite могут добавить бразильского футболиста Неймара

Известный бразильский футболист, нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар может появиться в популярной онлайн-игре Fortnite.

Разработчики Fortnite выпустили тизер шестого сезона, который намекает на скорое появление в игре известного футболиста. Игроки обратили внимание на мяч, который был использован на чемпионате мира 2014 года в Бразилии, и футболку с цифрой 10 — именно под этим номером Неймар выступает в «Пари Сен-Жермен». А официальный бразильский аккаунт Fortnite поставил аватарку с ламой, на голове у которой изображена бывшая причёска футболиста.

Возможно, разработчики Fortnite представят скин футболиста, который можно будет приобрести в магазине. Или, может быть, Неймар будет новым боссом, стреляющим в игрока футбольными мячами с чемпионата мира 2014 года. Узнаем это скоро: шестой сезон в игре стартует 16 марта.

Fortnite — видеоигра в жанре королевская битва, разработанная компанией Epic Games. 100 игроков сражаются друг с другом на большой карте, пока в живых не останется один игрок.