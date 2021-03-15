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15-летний игрок в Fortnite проспал старт турнира, из-за чего его команда выбыла

15-летний игрок в Fortnite проспал старт турнира, из-за чего его команда выбыла
Киберспорт / Fortnite 0

15-летний профессиональный игрок в Fortnite из Америки под ником Deyy на пару минут прилёг отдохнуть перед стартом EpikWhale Cup, но уснул, из-за чего его команда в полном составе пропустила турнир. Комьюнити киберспорта обрушилось на геймера с критикой.

Deyy, в свою очередь, опубликовал серию постов в своём «твиттере», в которых объяснил, что произошедшее связано с большой усталостью: помимо игры в Fortnite он по-прежнему посещает школьные занятия. Также киберспортсмен извинился перед тиммейтами и фанатами, взяв на себя ответственность за случившееся.

Cented принял извинения и призвал представителей комьюнити «прекратить издеваться над молодым киберспортсменом».

Несмотря на юный возраст, Endless Deyy уже заработал в «Fortnite» более $ 75 тыс. призовых.

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