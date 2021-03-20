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RAMZES666 и Mag сыграют за NAVI на мейджоре в Сингапуре

RAMZES666 и Mag сыграют за NAVI на мейджоре в Сингапуре
Киберспорт / Dota 2 0
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В украинской команде Natus Vincere по Dota 2 произошли экстренные изменения перед стартом ONE Esports Singapore Major 2021. Положительный тест на коронавирус сдали сразу два игрока: Богдан Iceberg Василенко и Андрей ALWAYSWANNAFLY Бондаренко. Их заменят российский киберспортсмен Роман RAMZES666 Кушнарёв и тренер NAVI Андрей Mag Чипенко.

После изменений состав Natus Vincere выглядит так:

Алик V-Tune Воробей
Виктор GeneRaL Нигрини
Роман RAMZES666 Кушнарёв (стендин)
Владимир RodjER Никогосян
Андрей Mag Чипенко (стендин)

Из-за вынужденной замены игроки состава NaVi поменялись ролями. В частности, Виктор GeneRaL Нигрини выступит в качестве мидера, RAMZES666 сыграет на офлейне, а Mag займёт пятую позицию.

Матчи ONE Esports Singapore Major 2021 пройдут в Сингапуре с 27 марта по 4 апреля. 18 команд разыграют $ 500 тыс. и почти 3 тыс. очков DPC.

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