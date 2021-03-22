Джеймс Бэнкс: может, пришло время интегрировать B1T на все карты NAVI

Комментатор и ведущий турниров по CS:GO Джеймс Бэнкс прокомментировал замену Егора Flamie Васильева на Валерия B1T Ваховского в матчах Natus Vincere.

«Мне кажется, что NAVI делают изменения в составе с целью посмотреть, какой вариант сработает лучше. Flamie очень долго играл на высоком уровне, поэтому мы должны уважать тот вклад, который он вносит в игру. Но я уверен, что даже он понимает, что не дотягивает до своего привычного уровня. Мы всегда могли положиться на Flamie в прошлом. Может быть, тот факт, что теперь он будет играть на трёх картах, поможет ему найти себя.

Мне нравится, что B1T привлекают к играм на большем количестве карт. Нелегко поднять игрока академии до уровня основной команды. Но после непростого старта, многочисленных игр против Astralis, а также после того, как он помог NAVI выиграть BLAST, он доказал, что может соревноваться на топ-уровне. Теперь дело за B1ad3 и Boombl4, чтобы проработать игру за Т-сторону.

Если говорить про мейджор, то теперь команды, использующие состав из шести человек, вынуждены подстраиваться под правила… Означает ли это, что B1T может просто тренироваться, чтобы быть полностью готовым к тому времени? Я не знаю. Может быть, пришло время интегрировать B1T на все карты и работать с пятёркой в такой вариации. Поживём — увидим», — приводит слова Бэнкса Cybersport.Metaratings.ru.

На турнире ESL Pro League Season 13 команда Natus Vincere провела три матча в группе С, где обыграла Cloud9 (2:1), но после этого потерпела два поражения от FURIA (0:2) и Gambit (1:2).